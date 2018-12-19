'Daha da' Galeri 77'de

Sanatçı Sedat Girgin’in “Daha da” isimli üçüncü kişisel sergisi Galeri 77'de resim severlerle buluşuyor. Sergide insanoğlunun tatmin edilmesi zor egoları ve dizginlenemeyen hırslarını gözler önüne seren Girgin resimlerde ayrıca bireysel ve toplumsal doyumsuzlukları, güç peşinde koşarken içine düştüğümüz çıkmazları ve farklı olma çabasıyla kendini yiyip bitiren ruh hallerini öne çıkarıyor.

Eserlerinde insan davranışları ve duygu durumlarını kendi gözünden, kendine has üslubuyla yorumlayan Sedat Girgin 'Daha da'da bireylerin, çiftlerin veya toplulukların herhangi bir konudaki tatminsizliği, doyumsuzluğu ve tüm bunların üzerine bir de kendini ispat etme, ön plana çıkarak kendini gösterme çabaları üzerine eğiliyor.

Sanatçının insan egoları, benliği, kendini üstün görme çabası gibi olguları sorguladığı sergisi Galeri 77’nin Karaköy’deki mekanında 26 Ocak 2019'a kadar görülebilecek.





Sedat Girgin