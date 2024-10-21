Dağ kekiğinin hiç bilmediğiniz faydaları: dağ kekiği nedir, nasıl kullanılır ve faydaları neler?

Dağ Kekiği ile Normal Kekik Arasındaki Fark

Dağ kekiği, normal kekiğe göre daha yoğun bir aromaya sahiptir ve genellikle daha yüksek rakımlarda, dağlık bölgelerde yetişir. Normal kekik daha çok tarla ve bahçelerde yetişirken, dağ kekiği yabani olarak bulunur. Ayrıca dağ kekiği, içerdiği uçucu yağ oranı açısından normal kekikten daha zengindir, bu da onun şifalı etkilerini artırır.

Dağ Kekiği Çayı Faydaları

Dağ kekiği çayı, şifalı özellikleriyle bilinen güçlü bir bitkisel içecektir. Doğal antioksidanlar ve uçucu yağlar içeren bu çay, özellikle bağışıklık sistemini desteklemek, sindirimi düzenlemek ve vücudu arındırmak gibi birçok fayda sunar. İşte dağ kekiği çayının faydalarına dair detaylar: