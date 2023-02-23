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Haberler Müzik Daft Punk hayranlarına sürpriz yaptı - Magazin haberleri

Daft Punk hayranlarına sürpriz yaptı

28 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Fransız elektronik müzik efsanesi Daft Punk, son albümleri Random Access Memories'in 10. yılını daha önce yayınlanmamış şarkılarıyla kutlayacak

Giriş: 23.02.2023 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Daft Punk hayranlarına sürpriz yaptı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter'den oluşan Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Ünlü müzik grubu, dördüncü ve son albümleri Random Access Memories'in bu sene 10. yılını kutluyor. 2014 Grammy Ödülleri'nden beş ödülle ayrılan grup, albümün 10. yılına özel daha öne yayınlamadıkları şarkıları piyasaya süreceğini duyurdu.

12 Mayıs'ta dokuz yeni şarkı ile yeniden piyasaya çıkacak albümde, deneme çekimleri ve demolar da yer alacak.

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