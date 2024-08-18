Disney'in efsane baba kız modeliydi... Cyrus aile dramasında son durum ne?
Miley Cyrus ve Billy Ray Cyrus, Disney'de yayınlanan ve bir dönem dünyayı kasıp kavuran Hannah Montana'da beraber rol almış, baba kız rolüyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Ama görünen o ki ilişkileri dizideki kadar sorunsuz devam etmedi. Miley Cyrus'ın yaşayan en genç Disney efsanesi seçilmesinin ardından Cyrus ailesindeki kaos yeniden gündemdeki yerini aldı. İşte Cyrus ailesinde yaşananların kısa bir özeti...
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Miley Cyrus ve babası Billy Ray Cyrus, Hannah Montana'da baba kız rolüyle herkesin kalbinde taht kurmuştu. Dizinin bitmesinin ardından kameralara mutlu görüntüler vermeye devam eden Cyrus ailesi son dönemde çalkantılarla gündemden düşmüyor! İşte başlangıcından bugüne Cyrus aile dramasının detayları!
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ANNE BABA BOŞANDI ÇOCUKLAR TARAF OLDU!
Billy Ray Cyrus ve Tish Cyrus'un Nisan 2022'de boşanmasının ardından, Billy Ray ve Tish'in başka insanlarla ilişkiye başlamasıyla (ve çocuklarının taraf tutmasıyla) ailede bir çatlağa dair söylentiler dolaşmaya başladı.
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Billy Ray, Kasım 2022'de PEOPLE'a verdiği özel bir röportajda, Ekim 2023'te evlendiği Firerose ile o zamanki nişanlılığıyla ilgili olarak ailesi içinde "hiçbir kırgınlık olmadığını" söyleyerek durumu düzeltti.
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"Billy Ray o dönemde PEOPLE'a verdiği demeçte, eski eşi Tish Cyrus'la olan önceki evliliğine atıfta bulunarak, "Herkes bu ilişkinin uzun zaman önce bittiğini biliyordu. "Herkes yeni bir sayfa açıyor."
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ÇOCUKLAR ANNELERİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMADI!
Ancak Tish, Ağustos 2023'te Prison Break oyuncusu Dominic Purcell ile nikah masasına oturduğunda, çocuklarından ikisi Noah ve Braison'ın törende bulunmaması soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Daha sonra Noah'ın, annesi aktörle çıkmaya başlamadan önce Purcell ile görüştüğü bildirildi.
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"ŞÖHRETLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIMI BABAMDAN ÖĞRENDİM"
Geçtiğimiz günlerde Miley, Netflix'te yayınlanan My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman programında verdiği samimi bir röportajda aile dinamiği hakkında daha fazla bilgi verdi ve annesinin kahramanı olduğunu ancak şöhretle nasıl başa çıkacağı konusunda babasından çok şey öğrendiğini belirtti.
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İŞTE CYRUS AİLE DRAMININ ZAMAN ÇİZELGESİ!
6 NİSAN 2022: TISH CYRUS BOŞANMA DAVASI AÇTI!
Daha önceki iki boşanma davasının ardından Billy Ray Cyrus ve Tish Cyrus Nisan 2022'de resmi olarak yollarını ayırmaya karar verdi. PEOPLE tarafından elde edilen belgelere göre, 6 Nisan 2022'de Tish, Tennessee, Williamson County'de "uzlaşmaz farklılıkları" gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Ayrıca çiftin iki yıldan fazla bir süredir birlikte yaşamadığını söyledi.
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EYLÜL 2022: NOAH, BABASI BILLY İÇİN KAHRAMANIM DEDİ!
Anne ve babasının Nisan 2022'de boşanmasının ve Billy Ray'in Ağustos 2022'de Firerose ile nişanlanmasının ardından Noah, ilk albümü The Hardest Part'ta yer alan "Noah (Stand Still)" adlı özel bir şarkı için babasıyla bir araya geldi.
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Bir basın açıklamasına göre parçanın ilham kaynağı, Noah'nın bağımlılığından kurtulmak için Nashville'deki baba evine yaptığı ziyaretten sonra ortaya çıktı. Billy Ray orada Noah'ya ayaklarının altındaki toprağı hissetmesini, doğayla bütünleşmesini ve ailelerinde nesilden nesile aktarılan bir kavram olan hareketsiz durmasını hatırlattı.
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19 AĞUSTOS 2023: TISH CYRUS VE DOMINIC PURCELL EVLENDİ
19 Ağustos 2023'te Cyrus ve Purcell, kızı Miley'nin arka bahçesinde gerçekleşen küçük bir törenle evlendi. Oğlu Trace ve nedime olarak görev yapan kızları Brandi ve Miley de dahil olmak üzere çocuklarından sadece üçü düğün töreninin bir parçasıydı.
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NOAH VE BRAISON KATILMADI!
En küçük iki çocuğu Noah ve Braison ise görünüşe göre törende hazır bulunmadı. Düğün günü Noah, Braison ile bir kafedeyken Billy Ray tişörtü giydiği bir fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı.
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10 EKİM 2023: BILLY VE FIREROSE EVLENDİ
Billy Ray, bir yıl süren nişanlılık döneminin ardından 10 Ekim 2023'te nişanlısı Firerose ile nikah masasına oturdu. Yeni evliler haberi Instagram'da yayınladıkları ortak bir açıklamayla duyurdu.
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4 ŞUBAT 2024: MILEY GRAMMY'DE BABASINI ATLADI!
4 Şubat 2024'te Tish ve Brandi, Miley'ye iki ödül aldığı Grammy Ödülleri'nde eşlik etti. "Flowers" şarkıcısı yılın albümü ödülünü kazandığında, babası Billy Ray'den hiç bahsetmeyen bir kabul konuşması yaptı.
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Annesine, kız kardeşine ve "aşkı" Maxx Morando'ya teşekkür ettikten sonra, "Kimseyi unuttuğumu sanmıyorum. Ama iç çamaşırı unutmuş olabilirim. Hoşça kalın!" ifadelerini kullandı.
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7 ŞUBAT 2024: TISH CYRUS BILLY RAY HAKKINDA KONUŞTU!
Kızı Brandi ile birlikte Call Her Daddy podcast'ine katılan Tish, Billy Ray ile 2022 yılında neden yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladı.
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"Uzun zamandır iyi bir yerde değildi. Sanırım korku yüzünden bu kadar uzun süre kaldım. Tam anlamıyla yalnız kalma korkusu," diye açıkladı. "Onunla 24 yaşındayken tanıştım. Yani ben büyüdüm ... [ve] o bunun çok büyük bir parçasıydı."
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COVID'in başında Billy Ray Nashville'de, Tish ise kızları Miley ve Noah'a daha yakın olmak için Kaliforniya'da kaldığı için "hayata sert bir bakış" atabildiğini de sözlerine ekledi. "Yalnız kalmak ve birdenbire dünyanın yükünü omuzlarımdan atmak bazı açılardan beni rahatlattı ve [ben] sadece nefes alabildim," dedi.
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29 ŞUBAT 2024: NOAH BABASINA SADIK OLDUĞUNU AÇIKLADI!
O ayın ilerleyen günlerinde bir kaynak PEOPLE'a Noah'nın, annesi Tish'ten boşanmasının ardından babasının yanında yer aldığını söyledi. Kaynak, "Noah Billy Ray'e çok sadık," dedi. "O ve Billy Ray'in her zaman çok yakın bir ilişkisi oldu."
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İçeriden bir kaynak Billy Ray ve Tish'in boşanmasıyla ilgili olarak "Hiçbir çocuk için kolay olmadı," diye ekledi. "Ebeveynlerinin ayrılığı gerçekten zordu ama aynı zamanda gecikmiş bir ayrılıktı."
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1 MART 2024: NOAH'IN ESKİDEN ANNESİNİN KOCASIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!
Mart ayının başlarında, PEOPLE'ın Noah'ın annesi Prison Break aktörüyle çıkmaya başlamadan önce Purcell ile tesadüfen görüştüğünü öğrenmesiyle Cyrus aile draması hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı.
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"Noah ve Dominic arkadaşça bir şekilde, ara sıra görüşüyorlardı. Birbirlerini görmeyi bıraktılar ve sonra Tish bir şeyler başlattı" diyen kaynak, "Tish onun Noah ile görüştüğünü biliyordu" diye ekledi.
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3 MART 2024: MILEY'IN HİÇBİR FİKRİ YOKTU...
Birkaç gün sonra bir kaynak PEOPLE'a Miley'nin kız kardeşi ve annesiyle ilgili olduğu iddia edilen "dramadan" haberi olmadığını söyledi. "Miley'nin Dominic'le yaşadığı dram hakkında hiçbir fikri yoktu.
"Bu konuda annesiyle yüzleşti. Bunun garip bir durum olduğunu düşünüyor ama annesini seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor," diye ekledi.
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22 MAYIS 2024: BILL RAY FIREROSA'A BOŞANMA DAVASI AÇTI
PEOPLE tarafından elde edilen belgelere göre, yedi aylık evliliğin ardından Billy Ray sessizce eşi Firerose'dan boşanma davası açtı. Mahkeme belgelerinde boşanma nedeni olarak uzlaşmaz farklılıklar ve uygunsuz evlilik davranışları gösterildi.
Haber Haziran ayında kamuoyuna duyurulduğunda, Billy Ray ve Firerose'un Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıktı.
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7 HAZİRAN 2024: BILLY, MILEY OLAN EN İYİ ANILARINDAN BİRİNİ PAYLAŞTI
Haziran ayı başında Billy Ray Instagram'da nostaljik bir paylaşım yaparak kızı Miley ile CMA Fest'te yaşadığı "en iyi anılarından" bazılarını hatırladı.
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"Şimdiye kadarki en iyi anılarımdan biri: @cma Fest, Fan Fair olduğu zamanlar. Bu @mileycyrus ve ben, fuar alanında binlerce inanılmaz hayranla çevriliydik," diye yazdı Billy Ray, Miley bebekle birlikte çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafının yanına.
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"Ertesi gün biri bana bu resmi uzattı ve ben de o şiiri o anda otobüste yazdım," diye devam eden Billy Ray, Miley'nin "Flowers" şarkısının müziğiyle süslediği paylaşımında Miley'ye övgüler yağdırdı. "Onunla inanılmaz derecede gurur duyuyorum. O hayatta kalan biri ve gerçek bir sanatçı. Her şeyi mümkün kılan hayranlarını sevmeyi ve takdir etmeyi erkenden öğrendi."
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12 HAZİRAN 2024: MILEY EBEVEYNLERİ HAKKINDA KONUŞTU
David Letterman ile My Next Guest Needs No Introduction programına katılan Cyrus, her iki ebeveyni hakkında da samimi bir şekilde konuştu. Özel programda babasının kişisel kahramanı olup olmadığı sorulduğunda Miley, "Yani, dürüst olmak gerekirse, annem benim kahramanım" yanıtını verdi.
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Bununla birlikte, babasına karşı "çok fazla sevgi" beslediğini belirten Miley, her iki ebeveyninin de kariyerine katkıda bulunduğunu ve "aynı terazide tartılamayacağını" kaydetti.
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"Babam olmasaydı, biliyorum ki... ben bir insan olarak var olamazdım," diye açıkladı. "Çünkü babam bir yaratıcı, bir sanatçı olarak ve beyninin çalışma şekli sayesinde kendi zihnimde kendimi her zaman daha güvende hissettim."
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Babasının kendi süper yıldızlığıyla başa çıkma şeklinin, spot ışıklarına adım attığında ona gerçekten yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. "Onun da doğayla ve gerçekle bir ilişkisi ve ayakları yere basıyor. Ve süper ünlü olduğu zamanlarda bile bunu hep yaptı" dedi.
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"Onu benden önce izleyebildiğim için minnettarım. Neredeyse bana bu haritayı verdi - ne yapacağıma ve ne yapmayacağıma dair bir harita var - ve her ikisinde de bana rehberlik etti."
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Hannah Montana'nın bir parçası olmak için Los Angeles'a erken taşınması sorulduğunda, Miley hangi kardeşlerinin onunla birlikte yolculuk yaptığını hatırlamakta zorlandı ve "Narsisizmi de babamdan miras aldım" diye şaka yaptı. "Benim yaptığım kısım dışında kendi kardeşlerim hakkında hiçbir şey bilmiyorum... Los Angeles'a taşınıyordum ve gerçekten bildiğim tek şey buydu."
Kaynak: People
Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb