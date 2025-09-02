Cyle Larin Feyenoord'a kiralandı!

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni adresi Feyenoord oldu.

Kiralık olarak gerçekleşen transfer, her iki kulüp tarafından da resmen açıklandı.

30 yaşındaki golcü, bu sezon düzenli forma şansı bulmak ve yeniden yükselişe geçmek amacıyla Feyenoord'un yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA Cyle Larin, 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı kulüpte 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan Larin, o sezon ligde 19 gol atarak önemli bir katkı sağlamıştı. Beşiktaş sonrası Club Brugge, Vallodolid ve ardından Mallorca'ya transfer olan Kanadalı oyuncu, şimdi kariyerine Eredivisie'de devam edecek.