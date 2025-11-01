Habertürk
        Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı - Diğer Haberleri

        Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı

        At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu'nu, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak", 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Grande Flusso" isimli at kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:56 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:56
        Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı!
        Ankara'da düzenlenen at yarışlarındaki 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Grande Flusso" isimli at kazanırken, 45. Cumhuriyet Koşusu'nda ise jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" isimli at zafere ulaştı.

        Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 14 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.

        Birincilik ikramiyesinin 10 milyon lira olduğu yarışta, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at, 1 dakika 46.84 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Deniz Efe" adlı at 2'nci, "Kahramanoğlu" isimli at da 3'üncü geldi.

        2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 17 safkan İngiliz atı yarıştı.

        REKLAM

        Birinciye 7 milyon lira ikramiye verilen koşuda, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at, 2 dakika 29.28 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Handsome King" adlı at 2'nci, "Etsuko" isimli at ise 3'üncü oldu.

        ÖDÜL TÖRENİ

        Koşuların ardından düzenlenen törende, Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan "Gökırmak"ın yetişticisi Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Grande Flusso"nun sahibi Baran Büyükdere, birincilik kupalarını, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım'dan aldı.

        Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Gökırmak"ın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve antrenörü Olcay Özel'e plaketlerini, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut takdim etti.

        Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Grande Flusso"nun jokeyi Ayhan Kurşun ve antrenörü Osman İpek'e plaketlerini, TJK'nin genel sekreteri Gülnur Gülerce ve genel saymanı Adil Mert Kaya verdi.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazanan jokey Ayhan Kurşun ile 45. Cumhuriyet Koşusu’nu kazanan jokey Mehmet Salih Çelik için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazanan ‘Grande Flusso’ isimli atın jokeyi Ayhan Kurşun ve atın sahibi Baran Büyükdere ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi ‘Gökırmak’ isimli atın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve atın sahibi Mehmet Akbaş’ı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında düzenlenen bu anlamlı yarışlar, köklü atçılık geleneğimizin gücünü ve sporumuzun kültürel mirasımızdaki özel yerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk atçılığının gelişimine katkı sunan tüm jokeyleri, yetiştiricileri ve emek verenleri gönülden tebrik ediyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Mehmet Salih Çelik’e başarılarının devamını diliyorum."

