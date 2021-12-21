Salt'ın 'Arşivden çıktı' video serisi, “Cumhuriyet Döneminin Planlı Mahalleleri” ile devam ediyor. Serinin üçüncü videosu SALT Online sosyal medya kanallarında yayına girdi.

SALT ve Kalebodur’un yedi yıla yayılan ortaklığı sayesinde SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde biriken kaynaklar, bu yıl Arşivden çıktı videolarında ele alınıyor. Cumhuriyet döneminin mimarlık, tasarım, planlama ve koruma pratiklerinde öne çıkan, yapılı çevreye ilişkin beş hikâyenin üçüncüsü olan “Cumhuriyet Döneminin Planlı Mahalleleri” 21 Aralık 2021 tarihinde saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayına giriyor.

Videoda, Cumhuriyet döneminin tasarım ve planlama pratiklerinin birer yansıması olan ve toplu konut üretimi amacıyla tasarlanıp şehir çeperlerinde inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi, Ataköy Mahallesi, Etiler Yapı Kooperatifi, Güzel Konutlar Kooperatifi ve Levent Mahallesi’nin hikâyeleri, projelerde rol oynamış mimar ve plancılar Paul Bonatz, Kemal Ahmet Arû, Seyfi Arkan ve mimari fotoğrafçı Gültekin Çizgen’e ait belgeler ışığında ele alınıyor.

Arşivden çıktı video serisi, Ocak ayında mimar ve sanatçı işbirlikleri konusuyla devam edecek. Videolar, saltonline.org'da ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayına girecek.

Bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla Garanti BBVA tarafından 2011’de kurulan SALT, herkese açık dijital arşiviyle öğrenci, araştırmacı ve meraklılara kaynak sağlıyor. SALT Araştırma bünyesinde sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında derlenen belge sayısı on yılda 1.9 milyona ulaştı. saltresearch.org adresinde erişime sunulan içerik, Türkiye’den önemli mimar ve tasarımcıların mesleki arşivlerini de kapsıyor. Kalebodur’un desteğiyle SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’ne dâhil edilen koleksiyonlar, 20. yüzyıl Türkiye’sinde etkin uzmanlardan edinilmiş eskiz, çizim, yazışma, sözleşme, rapor, harita, fotoğraf, dia, ses kaydı ve videodan oluşan 170 bin belgeyi bir araya getiriyor.