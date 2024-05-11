Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın vefat eden babası Osman Doğan son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde vefat eden babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Jülide Sarıeroğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve üniversite rektörleri de katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti. Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından Kızılcahamam'ın Yukarıçanlı köyüne getirilerek burada toprağa verildi. Hasan Doğan, Yukarıçanlı Mahallesi Köy Konağında taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın vefat eden babası Osman Doğan. TAZİYE MESAJLARI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet; değerli kardeşim Hasan Doğan’a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mesajında "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.