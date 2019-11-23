Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma'yı kabulünden önce basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Fanny De Lourdes Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Önceki günkü kabülde yeni Hereke halısı dikkat çekti.

Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma ile aynı gün Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını da kabul etti.

33 PERSONEL 9 AYDA

Çalışanlar, söz konusu halıyı 33 personelle 24 saatte 3 vardiya olarak, şakayık deseniyle 295 günde (9 ay) 29 milyon 420 bin düğümle dokuduklarını anlattı.