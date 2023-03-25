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Cumhurbaşkanlığı adaylığında hangi aday, kaç imza topladı?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan 11 Cumhurbaşkanı adayı için imza toplama çalışmaları devam ediyor.

Giriş: 25.03.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adaylığında hangi aday, kaç imza topladı? İşte son durum
HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

22 Mart'ta başlayan imza verme işlemleri bugün de devam etti. Buna göre saat 12.00 itibariyle son tablo şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 80 bin 834, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 69 bin 98, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 42 bin 546, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 17 bin 4, Yakup Türkal 2109, Erkan Trükten 1171, Ahmet Özal 852, İrfan Uzun 489, Murat Ünver 304Hilmi Özden 253 ve Davut Turan 94 imza topladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, dün Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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