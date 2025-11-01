Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Millet Bahçesi paylaşımı: İki külliyesiyle eşsiz proje | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Millet Bahçesi paylaşımı: İki külliyesiyle eşsiz proje

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 1 milyon 215 bin m² yeşil alanı ve 165 bini aşkın afet toplanma kapasitesiyle İstanbul'a yeni bir yaşam alanı sunacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:01
        'İstanbulumuza nefes sağlayacak'
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabı paylaşımında, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak. Aynı anda 165 binden fazla vatandaşımıza güvenli barınma imkanı sağlayacak afet toplanma kapasitesiyle de afetlere dirençli şehirler vizyonumuzun bir yansıması olacak. Şehirleri yalnızca bugün için değil, gelecek ve evlatlarımız için planlıyor ve inşa ediyoruz. Yaşam kalitesini yükselten, yeşili ve sosyal donatıları merkeze alan, afetlere hazır, sağlıklı ve erişilebilir şehirler, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslarımızdandır."

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere projeye emek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

        #cevdet yılmaz
        #haberler
        #Son dakika haberler
