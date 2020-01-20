AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık bir saat süren kabulde, Türkiye ve Nijer'in madencilik alanındaki ilişkileri etraflıca değerlendirildi ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

İki ülke arasında mandencilik alanında bugün imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Nijer'in güneybatısındaki üç maden sahasında arama yapılacağının kaydedildiği kabulde, maden alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin madencilikle ilgili tecrübesinin Nijer'e aktarılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem ile Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo hazır bulundu.