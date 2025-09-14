Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 23:40 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türk Bayrağı emojileriyle birlikte A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

        KABİNE ÜYELERİ DE TEBRİK ETTİ

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı inancın, emeğin, alın terinin ve yürekten oynayan tüm oyuncularımızın eseridir. Bizlere bu büyük heyecanı ve mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizim için şampiyonluğa eşdeğer. Yüreğinizle ortaya koyduğunuz bu muhteşem mücadele ve bizlere yaşattığınız büyük gurur için teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Gururumuzsunuz." paylaşımında bulundu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Son ana kadar mücadele eden, vazgeçmeyen 12 Dev Adam ile gurur duyuyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Avrupa ikinciliğini elde ettik ama siz yüreklerimizi kazandınız. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. Her şey için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Sizler kalbimizin şampiyonusunuz. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Gönüllerimizin şampiyonu Avrupa ikincisi oldu. Azminizle, inancınızla, takım ruhunuzla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Teşekkürler 12 Dev Adam. Bu gurur 85 milyonun kalbinde şampiyonluk değerinde. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum."

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tebrik mesajında, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şampiyonsunuz gönüllerimizde. Teşekkürler 12 Dev Adam. Başardıklarınızla, yaşattıklarınızla harikaydınız." paylaşımında bulundu.

