Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı. 86 yaşında hayatını kaybeden Kemal Coşkun Eyüpsultan'da defnedildi

Giriş: 09.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

İş insanı Kemal Coşkun bir süredir akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 86 yaşındaki Coşkun dün hayatını kaybetti. Coşkun için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Lodos, sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
Lodos, sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
CHP'de seçim hazırlıkları! 81 ile gidecek
CHP'de seçim hazırlıkları! 81 ile gidecek
FETÖ operasyonu! 11 gözaltı
FETÖ operasyonu! 11 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.