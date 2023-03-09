Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

İş insanı Kemal Coşkun bir süredir akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 86 yaşındaki Coşkun dün hayatını kaybetti. Coşkun için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü