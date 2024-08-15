Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı izledi.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan locadan takip etti.

Locada, Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı.

Günün anısına hazırlanan Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkıyı takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.

ŞEREF SALONU'NDA FİLİSTİN KONULU SERGİ

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi, Meclis Şeref Salonu'nda açıldı.

Sergide, Filistin ile ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN: FİLİSTİN'İN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan, TBMM'de Mahmud Abbas'ın konuşması ile ilgili açıklama geldi. Emine Erdoğan "Türkiye olarak, Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

ABD Kongresi’nin aksine TBMM Genel Kurulu’nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki, Filistin’in zaferi, zulme boyun eğmeyen bir halkın, adaletin yanında duran her insanın zaferidir. Gazze’de 7 Ekim’den bugüne şehit edilen 40 bin masum kardeşimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum.