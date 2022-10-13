"Yeniden Asya Girişimi" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.