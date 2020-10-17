Cumhurbaşkanı'ndan Tuna-1 paylaşımı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız, yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

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