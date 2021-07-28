Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."