        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda karşılaştığı maçı takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan milli oyuncuları tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:17
        • 1

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettti.

        • 2

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

        • 3

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

        • 4

          Maçın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan milli oyuncuları tebrik etti.

