Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Giriş: 07.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
TBMM BAŞKANI DA ARADI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, insan hakları aktivisti Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüştü.
Kurtulmuş, görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır diledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ