Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden yürekten tebrik ediyorum. AK Parti ailesi olarak teşkilatıyla belediyesiyle genel merkeziyle kabinesiyle tam kadro sahadayız. Bu muazzam ruh şölenine gölge düşürmeye çalışanlara aldırmadan 1 ay boyunca 1 gönüle daha girmek bir ihtiyaç sahibinin daha kapısını çalmak için koşturan tüm yol arkadaşlarıma özellikle siz milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

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"ASLOLAN KALPLERDE KALICI YER EDİNMEKTİR"

Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize heyecanlarıyla grup salonumuzu adeta bir bayram yerine çeviren genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyor kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti'de eski diye bir kavrama yer yoktur. Kutlu davamıza inanan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir. Görevler makamlar unvanlar gelip geçicidir. Aslolan kalplerde kalıcı yer edinmektir.

"YAĞMACILARIN KUYRUK ACISI HALA DİNMEDİ"

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da soygun çarkını bozmamızdandır. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi bunlardan gördük. Bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türkiye'deki başarılarımızı ihanetlere rağmen başardık. Kaos çıkarma niyetinde olanları engelledik. 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımları sağladıysak sabotajlara rağmen başardık. Bunca yılı dimdik ayakta geçirdik. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, yanımızda yöremizde dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz.

"EKONOMİYE YÖNETLİK SABOTAJLARIN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAKTIR" Ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık unutmuyoruz. İhanete bulaşanlar milletin kardeşliğine pusu kuranlar yargı önünde hesap verecektir. Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Türkiye'nin kaderi ile Cumhur İttifakı'nın kaderi iç içe geçmiştir. Son dönemdeki gelişmeler bunu gösteriyor. "YAMYAMLIĞIN KİTABINI YAZDILAR" Belediyelere milletimizin ödediği vergilerle aktarılan kaynakların birilerinin şahsi hırsları için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Yanan otobüslerin çalışmayan merdivenlerin suçu vatandaşa yükleniyor. Usulsüz diploma ile başladı ve rüşvet çarkıyla devam etti. "HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ" Yamyamlığın kitabını yazdılar. Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığı zaman bunların bırakın milleti kendi yakınlarının dahi yüzlerine bakacak yüzleri kalmayacak. CHP yönetimi insanları sokağa dökerek skandalı örtbas etme çabasına girdi. "ÇALANA DEĞİL YAKALAYANA KIZIYORLAR" Çalana değil yakalayana kızıyorlar. Yolsuzluk bilgi ve belgesini getirenler bizzat CHP'lilerdir. Yolsuzluk ve rüşvet parasının tanziminden anlaşmazlık çıkınca birileri gidip yargıya olup biteni anlatmıştır. Suçu işleyen de duyuran da CHP'li.

"YOLSUZLUK ÇARKI DEŞİFRE OLMUŞTUR" Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna. Yolsuzluk çarkı deşifre olmuştur. Çamur atmayı bırakın. Ağrı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten vazgeçin. Olduğunuz çukura halkımızı çekmeye çalışmayın. Yolsuzluk çarkınınız ortaya çıktı, hala yalan söylüyorsunuz. "SAVCILIĞA BELGE YAĞDIRANLAR CHP'Lİ" İtirafçılık sırasına girenler, savcılığa belge yağdıranlar CHP'li. 'Kurultayda şaibe var' diyerek mahkemeye şikayette bulunanlar CHP'li. Ama suçlu AK Parti. CHP'nin içindeki ihbarcılık yarışına bizi neden karıştırıyorsunuz. "YÜZÜ MASKELİ TERÖRİSTLER TESPİT EDİLECEK" CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor. CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın. Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Bu işin üstüne gidiyoruz. Yüzü maskeli teröristler tespit edilecek. Yargı yoluyla bunların üzerine gideceğiz. "MİLLETİ BİRBİRİNE SİZ DÜŞÜRDÜNÜZ" Pazartesi yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere sırf AK Parti karşıtı diye siz prim verdiniz. Milleti birbirine siz düşürdünüz. Sayın Özel maalesef özgürleşememiştir. Oturduğu koltuğu dolduramadığını çok açık net ortaya koymuştur. CHP seçmeni 1 senede Bay Kemal'i mumla arar hale geldi. CHP gibi 100 yıllık bir partinin genel başkanının kendini nasıl itibarsızlaştırdığını gördük. "

"TURPUN BÜYÜĞÜ" SORUSUNA YANIT Öte yandan grup toplantısı çıkışında gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Turpun büyüğü CHP kayyum mu" sorusunu sordu. Erdoğan, Meclis'teki başka bir gazeteciye yönelerek "Sen anlatıver" yanıtını verdi.