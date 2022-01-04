Cumhurbaşkanı Erdoğan: En zoru geride bıraktık

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin son 20 yıldaki 16'ncı genel seçimi olacak 2023 Haziranına hazırlanırken üyelerimizle irtibatımızı güçlendirmeye önem vermeliyiz. 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Muhalefet icraatta tembel, halkımıza karşı riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini hatırlamazlar, hatırlatanlara saldırırlar. Biz ise insanımızla iç içeyiz. Biz siyaseti milletimiz için yapıyoruz. Siyaset kapısı hacet kapısı. Herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olmasından daha tabii bir şey yoktur.

"ÇOK İYİ NETİCELER ALMAMIZ GEREKEN DÖNEME GİRİYORUZ"

Biz teşkilatlarımıza kibri, nobranlığı, hizipçiliği sokmamakla övünen bir partiyiz. AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin bu vasfımıza zarar vermeye hakkı yoktur. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini işgal etmeyeceğiz. Bu kapı sadece siyaset kapısı değildir. Bu kapı çok daha büyük medeniyet, kültür ve inanç davasının temsilcisidir. Yaptığımız hata, yol açtığımız kayıp sadece şahsımızı değil bayrak yarışında nöbetçisi olduğumuz yarışı da etkiler. Çok iyi neticeler almamız gereken bir döneme giriyoruz.

2022 senesi, partimizin kuruluşumuzun üzerinden 21 yılı, iktidara gelişimizin 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır. 1 yıl sonra bugünlerde 2023'e nasıl ulaştığımızı, 2023 seçimlerini nasıl organize edeceğimizi konuşacağız.

Geçtiğimiz hafta MKYK toplantımızda da belirttiğimiz gibi, yaşadığımız coğrafyada her ayımız, yılımız zorlu bir mücadeleyle geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız bir senaryo tekrar denenmek isteniyor. Geçtiğimiz 8-9 yılda yaşananlara baktığımızda bu gerçeği görebiliriz.

Türkiye, tüm mazlumlara ve mağdurlara kendi iradeleri ve gayretleri ile hak ve özgürlüklerine en ileri standartlarda kavuşabileceklerini, kalkınma hamlelerini neticelendirebileceklerini göstermiştir. Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak adımları atıyoruz. Yaşanan her hadisenin gerisinde bu adımlar vardır. Her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Elbette sıkıntılar yaşadık, bedeller ödedik.

"ANA MUHALEFET BUNLARI GÖRMÜYOR"

Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve onu takip eden ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021'i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde tamamlamamış doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir. Ülkemizin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerinde kapasiteler artıyor, fabrikalar büyütülüyor. Bu millet çalışıyor, sanayicisi çalışıyor. Ama muhalefet bunları görmüyor. Yeni yatırımlar yapılıyor.

HAZİNE ARAZİLERİNİ KİRALAYAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu alanların ecri misin bedellerinin yarısına kiralanabileceğini söylemiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir.

"EN ZORU GERİDE BIRAKTIK"

Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki dalgalanma ve fiyatlardaki yükseliş gibi hadiseleri dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketi ile dolar üzerindeki köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Yeni ekonomi programımızda istihdamı önceliklerimizin başına koyma sebebi vatandaşlarımızın işine ve aşına halel getirmemektir. En zoru geride bıraktık. Bundan sonra hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlılığımızı savunun. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları hatırlatın. 2053 vizyonumuzu ve yeşil kalkınma devrimini gençlerle paylaşın.

"MUHTARLARLA NASIL BİR ARAYA GELİNİRMİŞ GÖSTERECEĞİZ"

Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça bizim sorumluluğumuz da artıyor. Muhalefetin geleceğe dair hiçbir vizyonu ve derdi olmadığı görülüyor. Milletten umudunu kesen muhalefet de her yola başvuruyor. Yalanın bir bin para. Bu denli yalanı başarılı şekilde sergileyen başka bir parti görmedim. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara çözüm sunmak yerine, halkımızı kutuplaştırmakta, yabancı büyükelçilere mektup yazmakta buluyorlar. Şehit yakınlarımıza küfürler savururken, ittifakın diğer ortağı ise toplumumuzun bir kesimini tehdit ediyor. CHP'nin tehditlerinden payını almayan kalmadı. Ağzını her açtığında herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal yarın 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş göstereceğim.

"TEK PARTİ FAŞİZMİNE GERİ DÖNDÜLER"

Son günlerde gemiyi azıya aldılar. İşi devlet kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Baktılar tehdit dili işe yaramıyor, şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, tarihine hakaret etmeye başladılar. Güya helalleşme diye çıktıkları yolculukta sonuçta yine tek parti faşizmine geri döndüler. 2022 CHP'si ile tek parti CHP'si arasında zihniyet açısından hiçbir fark olmadığını göstermiştir.

"BRE GAFİL..."

Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldırarak okul öncesi eğitimi eleştiriyor. Ortaçağ zihniyeti diyerek hakarete vardırıyor. Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, gerici olan, ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğünden bakandır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Kuran'ı, peygamberimiz hayatını öğrenmesi sizi niye rahatsız ediyor? Bu milletin dininden, diyanetinden kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerleri aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bunun bedelini ödeyecek. Bu susularak, hiçbir şey olmamış gibi savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı, bu hezeyanları açıklamalı, izah edemiyorsa özür dilemeli. Aksi takdirde milletimiz şehit yakınına küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'ye gereken dersi verecektir.

Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katar, gideceğiniz yere kadar kovalarız. 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz olarak görerek bağrımıza basıyoruz. Gönül dilinden anlamayanlara, anladıkları dilden konuşmasını biliriz."