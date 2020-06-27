Projeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



