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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:12
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        AK Kütüphane'ye ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de incelemelerde bulundu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözlerine yer verildi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #AK Parti
        #haberler
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