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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:45
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        3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

        Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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