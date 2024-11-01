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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 1 Kasım Cuma 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 1 Kasım Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazı, İslam'da büyük öneme sahip olan bir ibadettir ve Müslümanların haftalık bir araya gelişlerini ifade eder. Her hafta Cuma günü cemaatle kılınan bu namaz, toplumun farklı kesimlerinden gelen bireyleri aynı safta birleştirir, aralarındaki kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Hz. Muhammed (s.a.v.), Cuma namazının terk edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamış ve bu ibadetin, Müslümanlar için manevi anlamda büyük bir kazanç olduğuna dikkat çekmiştir. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 1 Kasım 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:50 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:50
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        Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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        Cuma namazı, İslam dininde Müslümanların cemaatle kılmaları gereken haftalık bir ibadettir ve önemli bir farz olarak kabul edilir. Bu namaz, Müslümanlar için sosyal dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği güçlendiren bir ibadet şeklidir. Cuma namazı, bireysel ibadetin ötesinde bir anlam taşır; Müslümanların aynı safta bir araya gelerek Allah'a yönelmesini, toplumun tüm kesimlerinin bir arada bulunmasını sağlar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 1 Kasım 2024 Cuma namazı vakitleri...

        1 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        1 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 1 Kasım Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

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        1 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        1 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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