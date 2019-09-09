Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. “Yamaç ve İdris’e neler olacak?” sorusunun yanıtı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını isteyen Yücel’in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur yeni sezonda da pazartesi günleri izleyici ile bululşacak. Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla 16 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Show TV ekranlarında yer alacak.

ÇUKUR YENİ SEZONU FRAGMANI

Çukur'un yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?” sözleri ise izleyenleri şoke etti. İdris’in kollarına yığıldığı Yamaç’ın deliye döndüğü ve ağzından “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?” sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris’in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.

Çukur izleyicilerinin beklediği an geldi! Diziye dahil olan Damla Sönmez’in de ilk kez görüldüğü yeni sezon tanıtımı heyecanı yükseltirken, darmaduman olan Koçovalıların neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

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