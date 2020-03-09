Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu, gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un kadrosuna katılan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Arduç, Koçovalıların büyük düşmanı Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet’in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.