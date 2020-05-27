CSKA Moskova Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Baker ve Yunan pivot Koufos'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

İki oyuncu da Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydikten sonra CSKA Moskova'ya imza atmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Koufos, 3,7 sayı, 2,8 ribaunt, Baker ise 2,6 sayı ortalamalarıyla oynamıştı.