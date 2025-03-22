Cristiano Ronaldo: Hojlund'un sevincinde problem yok

Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka maçında Rasmus Hojlund'un yaptığı sevinci değerlendirdi.

"HOJLUND'UN SEVİNCİNDE PROBLEM YOK"

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Portekizli oyuncu, "Hojlund'un gol attıktan sonraki sevincinde problem yok. Bu bir saygısızlık değil. Dünyanın dört bir yanındaki sporcular benim gol sevincimi yapıyor." dedi.