Cristiano Ronaldo: Hojlund'un sevincinde problem yok
Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Danimarka'ya 1-0 yenilen Portekiz Milli Takımını'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, "Hojlund'un sevincinde problem yok" dedi.
Giriş: 22.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:57
Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka maçında Rasmus Hojlund'un yaptığı sevinci değerlendirdi.
"HOJLUND'UN SEVİNCİNDE PROBLEM YOK"
Portekizli oyuncu, "Hojlund'un gol attıktan sonraki sevincinde problem yok. Bu bir saygısızlık değil. Dünyanın dört bir yanındaki sporcular benim gol sevincimi yapıyor." dedi.
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