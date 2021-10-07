İtirafçı olan 8 FETÖ şüphelisi 300 kişiyi teşhis etti!

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜTLE İLİŞKİLİ 300 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİLER

AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan zanlılardan 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri 300'den fazla kişiyi teşhis etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin teşhis ettikleri arasında örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin de olduğu öğrenildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe sevk edilen zanlılar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 14'ü görevde 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alınmıştı.