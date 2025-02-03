Çorum'da kaz dövüşüne 73 bin TL ceza

Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye 73 bin TL ceza
Çorum'da kaz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 7 kişiye jandarma ekiplerince 73 bin lira para cezası uygulandı
Giriş: 03.02.2025 - 18:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:55
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 7 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilere 72 bin 695 lira para cezası uygulandı, haklarında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı.
Dövüştürülen 6 kaz ise Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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