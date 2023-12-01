COP28 başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentinde başladı.

Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28de, 180den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya İklim Eylemi Zirvesinin düzenlediği Dubai Expo Center’da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Ardından liderler zirvenin başında aile fotoğrafı çektirdi.

12 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor. Expo City Dubaide başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.