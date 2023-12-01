Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya COP28 başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor

        COP28 başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin (COP28) düzenlediği Dubai Expo Center'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28 için BAE'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentinde başladı.

        Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28de, 180den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

        Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

        BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya İklim Eylemi Zirvesinin düzenlediği Dubai Expo Center’da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

        Ardından liderler zirvenin başında aile fotoğrafı çektirdi.

        12 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

        BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor. Expo City Dubaide başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        "OVP'ye güven artıyor"
        "OVP'ye güven artıyor"
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Habertürk Anasayfa