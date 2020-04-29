Bu işte kadın olmanın avantaj sağladığını söyleyen Baltalı, "Hayvanlara, gıda üretimine, hijyene daha yatkın olduğu için kadınların bu işe daha uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kadın olarak bu anlamda şanslıyız. Yeter ki yapmak isteyin" diye konuştu.