29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2007'de kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
AA'nın haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından bir süre bankacılık yapan, ardından dericilik sektöründe şansını deneyen Baltalı, 2007'de, çocukluk hayali olan tarım ve hayvancılığa yönelme kararı aldı.
Seferihisar ilçesinde büyük bir çiftlik kuran Baltalı, aldığı 200 keçinin büyük bölümünün brusella nedeniyle ölmesine rağmen rağmen pes etmedi.
Zamanla işlerini geliştiren ve ilçede 130 dönüm üzerinde mera, ağıl ve mandıranın bulunduğu bir kompleks kuran Baltalı'nın, çiftliğinde sözleşmeli üretim yapan 17 çiftçiden alınan süt, mandırada peynir, yoğurt, tereyağı ve kefire dönüştürülüp Baltalı markasıyla ülke genelinde satılıyor.
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Funda Özer Baltalı, yaptığı açıklamada, babasının doktor olduğunu, çiftçi bir aileden gelmemesine karşın küçük yaşlardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi duyduğunu söyledi.
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