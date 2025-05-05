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        Haberler Bilgi Ekonomi Çocuklu ailelere otomobil desteği 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' detayları belli oldu mu, başvurular başladı mı?

        Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nda detaylar belli oldu mu?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi" üzerinde çalışıyor. Aile ekonomisine katkı sağlamayı ve yerli otomobil kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bu yeni destek modelinde, başvuru şartları ve kapsamın netleşmesi bekleniyor. Peki, destek paketi kimleri kapsayacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte yerli otomobil desteğiyle ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:29
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        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yeni bir teşvik programı için hazırlıklarını sürdürüyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamayla, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli otomobil sahibi olma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Programın kapsamı, şartları ve başvuru adımlarına dair detayların önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, çok çocuklu ailelere yönelik yerli otomobil desteğinde son gelişmeler neler?

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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