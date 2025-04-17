Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çocuklar ilk kez tiyatro ile tanıştı | Son dakika haberleri

        Köy okulundaki çocuklar ilk kez tiyatro ile tanıştı

        Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'nda 'Maskar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Köy okulu öğrencileri, oyun sayesinde ilk kez tiyatro ile tanıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'nda öğrencileri, ilk kez tiyatro ile tanıştı.

        • 2

          Bitlis Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği 'Köyden Köye Okuldan Okula Tiyatro' projesi kapsamında; köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri, tiyatro ile buluşuyor.

        • 3

          Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe Köyü İlkokulu'na giden tiyatro ekibi, sevgi ve barış mesajlarını konu alan 'Maskar' isimli tiyatro oyununu sahneledi.

        • 4

          İlk kez tiyarto ile buluşan köy okulundaki öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

        • 5

          Bitlis Kültür ve Sanat Derneği Proje Koordinatörü Vecbi Ayan, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen proje kapsamında merkeze bağlı 49 köy okulunda 1000'den fazla çocuğun tiyatro ile buluşacağını söyledi.

        • 6

          Ayan, "Bitlis Kültür ve Sanat Derneği olarak geliştirdiğimiz 'Köyden Köye Okuldan Okula Tiyatro' projemizin amacı, köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak. Tiyatro gösterisi yaptığımız okullara ayrıca Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağışlanan kitapları da kütüphanelere bırakıyoruz. 2012-2015 tarihleri arasında buna benzer proje uygulamıştık. Bu yıl da bu projemizle öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu konuda emeği geçen tiyatrocu arkadaşlarımız başta olmak üzere projemize destek veren Bitlis İl Milli Eğitim ve Kültür müdürlüklerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Habertürk Anasayfa