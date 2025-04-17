Ayan, "Bitlis Kültür ve Sanat Derneği olarak geliştirdiğimiz 'Köyden Köye Okuldan Okula Tiyatro' projemizin amacı, köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak. Tiyatro gösterisi yaptığımız okullara ayrıca Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağışlanan kitapları da kütüphanelere bırakıyoruz. 2012-2015 tarihleri arasında buna benzer proje uygulamıştık. Bu yıl da bu projemizle öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu konuda emeği geçen tiyatrocu arkadaşlarımız başta olmak üzere projemize destek veren Bitlis İl Milli Eğitim ve Kültür müdürlüklerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.