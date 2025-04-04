Çocuk Üniversitesi'nde geleceğin bilim insanları yetişiyor

Çocuk Üniversitesi'nde, 18 yaş altı çocuklara fizik ve kimya gibi alanlarda deneyler teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrenciler, dikkati geliştirmek için yapılan cihazlarla hem eğleniyor hem de odaklanma kabiliyetini arttırıyor.

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İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, bilimsel deneylerle çocukların bilime olan merak ve ilgilerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Üstün yetenekli öğrencilerle kimya ve fizik alanında deneyler yaparak dikkat ve reflekslerin geliştirilmesine yönelik oyunlar oynadıkların belirten Bulut, "Çocuklar bilime meraklı, soruyorlar, biz de elimizden geldiğince deneylerle çocuklara yardımcı oluyoruz. Bugünkü deneylerde havanın etkisini, kütle deneylerinin nasıl gerçekleştirildiğini ve havanın etkisiyle neler yapabileceğimizi gösterdik. Dikkat ve refleks oyunları oynamalarına imkan verdik. Çocuk Üniversitesi, kendisini çocuklara bilimi sevdirmeye adamış bir kurum aslında. Fen, Edebiyat, Kimya ve Fizik bölümleri olarak aslında çocuklar için etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Bu yıl ikinci etkinliklerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bulut, şöyle devam etti: "Bu tür etkinlikleri özellikle bu tarz deney ve çalışmalara ulaşamayacak okullarda yapmak istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile dezavantajlı okullara yönelik daha önce bir projemiz vardı, o okullardan gelen öğrencilere etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikleri, iki haftada bir, belki haftada bir devam ettirmeye çalışacağız."

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği Öğretim Üyesi ve Çocuk Üniversitesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Başak Kasa Ayten ise Çocuk Üniversitesi'nde 18 yaş altındaki çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çocukların psikolojik, duyusal, bilişsel ve dil gibi tüm gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerine dikkati çeken Ayten, "Üniversite olarak grup ve bireysel başvuruları değerlendiriyoruz. Bireysel ve gruplara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bazen okullardan teklifler geliyor ve biz gidiyoruz ya da okulları davet ederek, etkinlikleri burada düzenliyoruz. Fen Edebiyat, Eğitim ile Spor Bilimleri Fakülteleri ve görsel sanatlardan farklı alanlarla ilgili etkinlik düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. "TÜM DENEY VE OYUNLARA ÖĞRENCİLER İLGİYLE KATILIYOR" Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültek de öğrencilere bilimin eğlenceli taraflarını anlattıklarını ifade etti. Bilgisayar, televizyon, LCD monitörlerde görüntülerin nasıl oluştuğunu gösterdiklerini belirten Gültek, "Monitörlerde görüntülerin oluşumu, bunun arkasındaki fiziksel ve kimyasal olayları anlattık. Öğrencilerin ilgileri çok güzel, bütün çocukların buraya gelerek bu deneyleri görmeleri ve bizzat katılmaları gerekiyor. Tüm deney ve oyunlara öğrenciler ilgiyle katılıyorlar, onlar çok hoşnut, biz de öğrencilerin hoşnut olmasın görmekten mutlu oluyoruz" dedi.

Bilimsel düşüncenin çocuk yaşta başladığını vurgulayan Gültek, "Bilimsel düşünce çocuk yaşta ilkokul yıllarında başladığı için çocuklarda merak uyandıracak bütün deneylerin mutlaka tüm öğrencilere ulaştırılması gerekiyor. Öğrencilerin bu tür etkinlikler ile bilim şenliklerine katılmasının çok faydalı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.