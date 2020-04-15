15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burdur'un Ağlasun ilçesi ile Yazır köyü arasında, ilçe merkezinin dışında dağlık bir alanda yaşayan Öğüt ailesinin kızları Büşra Öğüt, çocukluğundan beri keçi ve inek otlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarımla uğraşıyor.
DHA'nın haberine göre 'Çoban ressam' olarak bilinen ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan Öğüt, koronavirüs nedeniyle eğitimine online devam ederken, aynı zamanda keçi ve inekleri sağmaya devam ediyor.
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DOĞADA
Ağlasun ilçe merkezinin biraz dışında, dağlık bir alanda yaşadığını anlatan Büşra Öğüt, çocukluğundan beri resim yaptığını belirterek, "Kendimi bildim bileli çiziyorum. Aslında resim yapmaya da doğada başladım. Hayvanları otlatmaya çıkardığımız zaman, hayvanlar otlarken boş vaktimiz olduğundan resim yapıyordum. Aslında hep doğada olduğumuz için resim yapmaya da okula gitmeden önce başladım" dedi.
GÜZEL SANATLARI KAZANDI
Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Öğüt, "Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Dört kardeşiz ve aramızda iş bölümü yapıyor, her sabah hayvanları otlatma, sağma, diğer bahçe işleri gibi işleri hep birlikte yapıyorduk. Ben de hayvanları otlatmaya çıktığımda bir taraftan da resim yapıyordum. Lise eğitimimi de açık öğretim olarak okudum ve onun da doğada resim yapma yeteneğimi geliştirmemde avantajı oldu. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde üçüncü sınıftayım" diye konuştu.
DOĞAL BOYA VE OBJELER
Öğüt, resimlerinde kullandığı doğal boyaları ve objeleri nasıl elde ettiğini şöyle anlattı:
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