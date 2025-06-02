Fransız otomobil üreticisi Citroën, B-segmentte yer alan yeni modelleri C3 ve C3 Aircross'u Türkiye'de satışa sundu.

Uzun bir aranın ardından yenilenen her iki model için iddialı hedefler belirleyen marka, 2025 sonunda toplam satışlarında da rekor bekliyor.

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Yeni modellerin lansmanında açıklamalarda bulunan Citroën Marka Direktörü Bora Duran, 2024 yılında Fransız markanın tüm dünyada 667 bin adetlik satış rakamına ulaştığını kaydederek, Türkiye'nin globaldeki durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Duran, "Geçen yıl Türkiye'de 61 bin 228 adet araç sattık. Bu toplam satışların yüzde 9.3’üne tekabül ederken, aslında Citroën Türkiye'nin globalde ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğinin de nişanesidir. Geçen yıl Citroën'in en büyük pazarı markanın ana vatanı Fransa oldu. Hemen arkasından İtalya, Almanya ve sonrasında dördüncü sırada Türkiye geliyor. Bizim buradaki hedefimiz her zaman aslında ilk 3’ün içerisinde olabilmek" dedi.

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2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, markanın tüm dünyada 226 bin adet, Türkiye'de ise 17 bin 307 adet araç sattığını kaydeden Duran, "İlk 4 ayda markanın ana vatanı Fransa 55 bin 300 adet ile lider. Hemen arkasında İtalya ve Almanya var. Bu sene İspanya bizim önümüze geçti. Ancak tabii 'B' segmentinde hiç olmadığımızı varsayarsak ve adetlere de bakarsak senenin sonunda çok büyük olasılıkla bu sıralamayı 3'üncü ya da 4'üncü olarak kapatma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

'BU YIL HEDEF REKOR KIRMAK' Yeni C3 ve C3 Aircross ile birlikte toplamda bu yıl rekor kırmak istediklerini de vurgulayan Duran, "2025'te 71 bin gibi kendi açımızdan rekor bir adede ulaşmayı hedefliyoruz. Daha önce Citroën tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir adet aslında. Yaklaşık 5.9 ya da 6 civarında bir pazar payı elde etmek istiyoruz. Bu da tabii daha önce Citroën tarihinde hiç görülmemiş bir pazar payı olacak" dedi. Yeni C3 Aircross’u hem hibrit hem de yüzde yüz elektrikli olarak piyasaya sunduklarını da aktaran Duran, "2025 satış hedefimiz bugünkü üretim planlamasıyla yaklaşık 9 bin 500 adet olarak gerçekleşecek. C3’ü ise sadece elektrikli olarak lanse edeceğiz. Burada 2025 satış hedefimiz yaklaşık 5 bin 500 adet. Toplam binek satışlarımızın içerisinde yüzde 30’luk bir pay elde edecek bu iki model. Her iki modelin toplamı yaklaşık 15 bin adet gibi bir adede tekabül ediyor. Bu adedin yılın sonunda bize yüzde 1.3’lük, 1.4 gibi ilave bir pazar payı getireceğini düşünüyoruz" görüşünü paylaştı. REKLAM 'KREDİLER YETERLİ DEĞİL, TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜYOR' Citroën Türkiye'nin kaptan koltuğuna kısa bir süre önce oturan Bora Duran, otomotiv pazarındaki değişen dinamikleri de değerlendirdi.

Pazardaki büyümeye rağmen hafif ticari araç tarafında geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 5.4’lük bir düşüş olduğuna dikkat çeken Duran, "Bunun arkada çeşitli gerekçeleri elbette ki var ancak bizim tarafımızdan en önemli gerekçesi şu anda para piyasalarındaki fonlama kaynaklı kredilerinin yeterli seviyede hafif ticari araç tarafında olmaması. Binek müşterileri için de tabii ki son derece değerli krediler. Ancak özellikle hafif ticari araç müşterileri için krediler son derece önemli. O yüzden burada da bir yavaşlama var diyoruz. Özellikle van tarafında Mayıs ayında bu yavaşlamayı gördüğümüzü söyleyebilirim" dedi. Yıl sonu pazar tahminini ise 1.2 milyon olarak paylaşan Duran, "Zaten bugüne kadar olan ritim de aslında bunu söylüyor. Biz hem marka olarak hem de grup olarak 1.2 milyonun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tabii ki değişiklikler olabilir. Belki yeni bir rekor olabilir. Belki pazar bunun altında da kalabilir" diye konuştu. ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLAR FİLOYA DÖNDÜ Citroën Marka Direktörü Bora Duran, geçen senesinin sonunda ÖTV muaf regülasyonunda yapılan değişikliğin Fransız markanın satışlarını etkilediğini de açıkladı.

Duran, "Bizim burada adetlerimiz vardı. Özellikle C4X, C5 Aircross tarafında. Üst donanımları ÖTV muaf pazarına sunuyorduk ancak buradaki kaybı filo pazarına aktardık. Toplam satışlarımızın içerisinde herhalde benim hatırladığım ilk defa filo satışlarımız şu anda yüzde 27 penetrasyon seviyeleri ile devam ediyor" bilgilerini verdi.