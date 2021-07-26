Çin’de Covid-19 vakalarında artış

Reuters

76 yeni Covid-19 vakası bildirilen Çin'de, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel vakaların 39’unun Jiangsu'da olduğunu, bir tanesinin de Liaoning eyaletinde olduğunu aktardı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Çin’in teyit ettiği ve resmi vakalarda göstermediği yeni asemptomatik vaka sayısı da 17’den 24'e yükseldi.

Çin anakarasında teyit edilen toplam Covid-19 vakası 92,605 iken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4,636 olarak biliniyor.