Çınar ağacı yaprağının kabuklarının içeriğinde tannik denen bir asit çeşidi vardır. Bu asit ateş düşürücü etkisi ile bilinir. Bu yüzden çınar yaprağı ateş düşürür. Çınar yaprağı beş yırtıklıdır ve bu yüzden insan eline benzemektedir. Yırtıkları az ve dar olanlar toksit etkisi olduğundan zararlıdır. Böyleleri kullanmamak gerekir. Olgunlaşmış yapraklar seçilip kullanılmalıdır. Dalından kopartılabilir.

Çınar Ağacı Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Kemik Sağlığı: Özellikle kirli bir alanla temas etmemiş ve özel olarak kurutulmuş çınar ağacı yaprakları, kaynatılarak içilebilir. Çınar ağacı yapraklarının kaynatılarak içildiği takdirde kemik sağlığı konusunda faydalı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte kireçlenme gibi problemlerde önemli bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde kurutulmuş ve kaynatılmış çınar yaprakları kireçlenme konusunda da çare olarak görülebilir. Ancak çınar yaprağının sürekli tüketilmesi uygun değildir. Belirli aralıklarla tüketildikten sonra kesinlikle ara verilmesi sonrasında tekrar devam edilmesi gerekmektedir.

Özellikle kirli bir alanla temas etmemiş ve özel olarak kurutulmuş çınar ağacı yaprakları, kaynatılarak içilebilir. Çınar ağacı yapraklarının kaynatılarak içildiği takdirde kemik sağlığı konusunda faydalı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte kireçlenme gibi problemlerde önemli bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde kurutulmuş ve kaynatılmış çınar yaprakları kireçlenme konusunda da çare olarak görülebilir. Ancak çınar yaprağının sürekli tüketilmesi uygun değildir. Belirli aralıklarla tüketildikten sonra kesinlikle ara verilmesi sonrasında tekrar devam edilmesi gerekmektedir. Yanık ve Yaralar: Çınar yaprakları birtakım yanıklarda ağrının hafiflemesi amacıyla da kullanılmaktadır. Bitkisel oluşu bu konuda önemlidir. Kurutulduktan sonra kaynatılan ve devamında ılık hale getirilen çınar yapraklarının yanıkların olduğu bölgeye uygulanmasıyla yarayı giderdiği söylenmektedir. Çınar yaprakları ciltteki yaraların iyileşmesine de katkı sağlamaktadır. Yaraların iyileşme hızını artıran çınar yaprakları yaraların olumsuz etkisini de azaltmaktadır.

Çınar yaprakları birtakım yanıklarda ağrının hafiflemesi amacıyla da kullanılmaktadır. Bitkisel oluşu bu konuda önemlidir. Kurutulduktan sonra kaynatılan ve devamında ılık hale getirilen çınar yapraklarının yanıkların olduğu bölgeye uygulanmasıyla yarayı giderdiği söylenmektedir. Çınar yaprakları ciltteki yaraların iyileşmesine de katkı sağlamaktadır. Yaraların iyileşme hızını artıran çınar yaprakları yaraların olumsuz etkisini de azaltmaktadır. Diş Sağlığı: Diş ağrıları tahammülü zor ağrılardan biridir. Hatta ağrı çeken insan için en zor ağrı olduğu bile düşünülmektedir. Çınar yapraklarının diş ağrılarını dindirdiği söylenmektedir. Bununla birlikte diş eti sorunlarında da çınar yaprağının etkili olduğu belirtilmektedir. Diş sağlığına yardımcı olan çınar yaprağı önemli bir role sahiptir.

Diş ağrıları tahammülü zor ağrılardan biridir. Hatta ağrı çeken insan için en zor ağrı olduğu bile düşünülmektedir. Çınar yapraklarının diş ağrılarını dindirdiği söylenmektedir. Bununla birlikte diş eti sorunlarında da çınar yaprağının etkili olduğu belirtilmektedir. Diş sağlığına yardımcı olan çınar yaprağı önemli bir role sahiptir. Ödem: Vücutta belirli sebeplerle belirli aralıklarda ödem ve şişkinlikler meydana gelmektedir. Çınar yaprağı vücutta meydana gelen bu ödemlerin giderilmesi konusunda da etkilidir. Temiz çınar yapraklarının bulunup kaynatılarak içilmesiyle vücutta bulunan ödemlerin ve şişkinliğin azalttığı belirtilmektedir.

Vücutta belirli sebeplerle belirli aralıklarda ödem ve şişkinlikler meydana gelmektedir. Çınar yaprağı vücutta meydana gelen bu ödemlerin giderilmesi konusunda da etkilidir. Temiz çınar yapraklarının bulunup kaynatılarak içilmesiyle vücutta bulunan ödemlerin ve şişkinliğin azalttığı belirtilmektedir. Epilepsi: Çınar yaprağının epilepsi krizlerini önlediği veya kriz şiddetlerini azalttığı söylenmektedir.

Çınar yaprağının epilepsi krizlerini önlediği veya kriz şiddetlerini azalttığı söylenmektedir. Saç Sağlığı: Çınar yaprağının saç sağlığı konusunda ve saç derisi sağlığı konusunda etkili ve faydalı olduğu söylenmektedir. Saç derisinde özellikle belirli dönemlerde kuruluktan dolayısı kepeklenme görülür.

Çınar yaprağı saç derisinin yumuşatılmasına katkı sağlar. Benzer şekilde saç derisini besleyen çınar yaprağı saç dökülmeleri konusunda da önlem niteliğine sahiptir. Yine temiz çınar yaprağı kullanılarak saça ve saç derisine uygulandığı takdirde saçtaki problemlerden kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Vajinal Akıntılar: Kadınların zaman zaman şikayetçi olduğu sorunlardan bir tanesi de vajinal akıntılardır. Çınar yaprağının bu vajinal akıntıların ortadan kaldırılması hususunda etkili olduğu belirtilmektedir. Temiz olduğundan emin olunan çınar yaprağı kurutulup, kaynatılarak içildiği takdirde bu akıntılardan kurtulmak mümkün olabilir.

Sedef Hastalığı: Ciltte büyük sıkıntılara yol açan bu rahatsızlığın tedavisinde çınar yaprağı da yardımcı rol üstlenebilmektedir.

Ciltte büyük sıkıntılara yol açan bu rahatsızlığın tedavisinde çınar yaprağı da yardımcı rol üstlenebilmektedir. Cilt Sağlığı: Çınar ağacının toz ve dumandan etkilenmiş dallarından koparılan yaprakların kurutularak kullanılmasıyla cilt sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Çınar yaprağının cilt sağlığında temizleyici rolü bulunur.

Çınar ağacının toz ve dumandan etkilenmiş dallarından koparılan yaprakların kurutularak kullanılmasıyla cilt sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Çınar yaprağının cilt sağlığında temizleyici rolü bulunur. Mide Bulantısı: Mide bulantısı zaman zaman karşılaşılan ve rahatsızlık yaratan bir problemdir. Çınar yaprağının doğru şekilde uygulanarak kullanılmasıyla mide bulantısı problemlerine çözüm olduğu bilinmektedir.

Çınar Yaprağı Nasıl Kullanılır?

Çınar yaprağı genel olarak çayı demlenerek tüketilen bir malzeme. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş çınar yapraklarından nasıl çay yapacağınızı gelirsek şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

Çınar yaprağı çayı tarifi: 1 su bardağı suyu kaynatıp bardağa alın. Ardından üzerine 1-1,5 yemek kaşığı kadar kurutulmuş çınar yaprağı koyun ve 10 dakika bu şekilde demlendirin. Ardından süzüp afiyetle için. Malzeme miktarını kişi sayısına ve ihtiyacınıza göre aynı oranda artırabilirsiniz.

1 su bardağı suyu kaynatıp bardağa alın. Ardından üzerine 1-1,5 yemek kaşığı kadar kurutulmuş çınar yaprağı koyun ve 10 dakika bu şekilde demlendirin. Ardından süzüp afiyetle için. Malzeme miktarını kişi sayısına ve ihtiyacınıza göre aynı oranda artırabilirsiniz. Eğer saç sağlığınız ya da yanık izi gibi cildinizde oluşan bir sorun için çınar yapraklarından destek almak isterseniz demlediğiniz çınar yaprağı çayını soğutun ve saçlarınıza dipten uca, parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. Cildinize de temiz bir pamuktan destek alarak sürebilirsiniz.