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Çin gemileri Doğu Çin Denizi'ndeki Japon kara sularına girdi

Çin ile Japonya arasında tartışmalı olan Senkaku Adaları etrafına hareket eden Çin sahil güvenlik gemilerinin Japonya kara sularına girdiği kaydedildi

Giriş: 17.03.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Çin gemileri Doğu Çin Denizi'ndeki Japon kara sularına girdi
Çin gemileri Japon kara sularına girdi
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AA

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

AA'nın haberine göre, Senkaku yakınlarındaki bitişik bölgede gezinen Çin gemileri, bir süre sonra ulusal kara sularının kapsadığı bölgeye girerek Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre son ihlal, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 9. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

*Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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