Çin Aslanı Özellikleri

Çin Aslanı köpeği sahiplenmek isteyenler, Çin Aslanı özellikleriyle ilgili bazı sorulara cevap arıyorlar. Yavru chow chow köpeği, sahiplenmeden önce merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz. Çin Aslanı eğitimi ve Çin Aslanı bakımı gibi konulara geçmeden önce, anavatanı Uzak Doğu olan, bu sevimli türün özelliklerini bilmemiz fayda sağlar. Çin Aslanı köpeğiyle ilgili tüm sorularınıza yanıt alabilmeniz için Çin Aslanı özelliklerini fiziksel özellikler ve genel özellikler olarak ikiye ayırdık. Merak edenler için işte Çin Aslanı özellikleri;

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Çin Aslanı Köpeği Fiziksel Özellikleri

Çin Aslanı, isminden de anlaşılacağı üzere Uzak Doğu bölgesinde yaşamış bir köpektir. Çin kökenli bir hayvan olan Çin Aslanı’nın bir diğer ismi; Chow Chow olarak da bilinir. Çin Aslanı, ana vatanı olan Uzak Doğu’da bekçilik, teknelerin kıyıya çekilmesi ve avcılık gibi işlerde kullanıldığı için sıklıkla sahip değiştiren bir ırk. Bu nedenle içe kapanık ve biraz asosyal yapıya sahip olarak evrilmişler. İngiliz denizcilerin Uzak Doğu seyahatleri sırasında Çin Aslanı’nını ülkelerine getirmeleriyle birlikte bu ırkın dünyaya açılma serüveni de başlamıştır. Çin Aslanı’nın diğer isminin Chow Chow olduğundan söz etmiştik. Bu isim, İngilizce bir deyim olarak geçer ve anlamı Uzak Doğu’dan gelen belirsiz eşyadır. İngiliz Aslanı’na bu ismi vermelerinin nedeni ise Uzak Doğu’dan gelen bu yeni türle ne yapacaklarını bilememelerinden kaynaklanır. Bugün ülkemizde de varlığına uzun süredir alıştığımız Çin Aslanı özellikleriyle ilgili öncelikle fiziksel konulara değinelim… Çin Aslanının gözleri, çekik ve badem şeklinde olup burnu da gözlerin hemen bitiminde başlar. Öne doğru ve küt biçimde bir burun yapısına sahip olan Çin Aslanı köpeğinin kulaklarının uçları, yuvarlak ve küçüktür. Yüz ifadeleri, mizaçları nedeniyle genellikle ciddidir. Geniş kafalarının etrafı, aslan yelesine benzer tüylerle kaplı olduğu için bu ismi almıştır. Yelelerinden de anlaşılacağı üzere, Çin Aslanı özellikleri arasında en önemli olan noktalardan biri yoğun, kabarık tüyleridir. Tüyleri çift katmanlı olan Çin Aslanları, bu nedenle sıcağı pek sevmezler. Orta boylu olan Çin Aslanları’nın boyutları, dişi ve erkek arasında fazla değişkenlik göstermemektedir. Chow Chow’ların uzunlukları, 45 ila 55 santimetre arasında değişir. Kuyrukları ise kabarık, dik ve sırt kısmına dönük olur. Çin Aslanı özellikleri arasında en dikkat çekici konulardan biri ise dilleri... Çin Aslanları, patlıcan moru, mavi ve hatta siyah bir dil rengine sahip olabilirler. Bu anlamda çok dikkat çeken ırkın kürkünün rengi ise; siyah, krem, tarçın, kırmızımsı ya da mavimsi olarak değişir. Çin Aslanı özelliklerinin fiziksel kısmından söz ettik. Ancak yavru Chow Chow köpeği sahiplenmek isteyenlerin merak ettikleri sadece fiziksel özelliklerle sınırlı değil…

Çin Aslanı Köpeği Genel Özellikleri Birlikte yaşamayı planlayacağınız bir hayvanın ortalama ömür süreleri, en merak edilen konular arasına girer. Çin Aslanı köpeği ortalama ömürleri, 15 yıl kadardır. Çift katmanlı tüylere sahip olduğu için fazla sıcağa maruz kalmamaları iyi olur. İki katmanlı tüy yapısı, çok yoğun ve sık tüylere sahip oldukları anlamına geldiği için fazla tüy dökerler. Egzersiz konusunda da harekete çok düşkün olmadıkları söylenebilir. Bu nedenle fazla kilo alma riskleri vardır. Sahiplerine sadık olsalar da başına buyruk ve inatçı yapıları nedeniyle eğitimleri biraz zorlayıcıdır. Orta seviyede bir zeka düzeyinde oldukları bilinen Çin Aslanları, sabırlı bir eğitime muhakkak karşılık vereceklerdir. Yabancılara çok yanaşmayan bir tür olduğu için eskiden bu yana bekçi köpeği olduklarını da hatırlatalım. Çin Aslanı köpeği genellikle bir kişiyi sahibi seçerek, ona bağlanır ve diğer insanlara karşı mesafeli olurlar. Çin Aslanı Bakımı Yavru Chow Chow köpeğiyle hayatlarına devam etmek isteyenler için ilk akla gelen, Çin Aslanı eğitimi konusu oluyor. Çin Aslanı köpeğinin anavatanı olan Çin’de, çeşitli işler için kullanılmalarından dolayı, sıklıkla sahip değiştirdiklerini söylemiştik. Bu durum onların genlerine yansıyarak, karakterlerinin oturmasını engellemiştir. Günümüze kadar bu gen kodlarıyla gelmiş olmaları, Çin Aslanlarını biraz inatçı ve başlarına buyruk hale getirmiştir. Çin Aslanı eğitimi bu yüzden zorlayıcı olabilir. Ancak yine de bu durum gözünüzü korkutmasın… Çin Aslanı, sahibi olarak gördüğü kişiye bağlanır ve sadıktır. Sabırlı bir eğitimin sonunda karşılık alarak, bu asi dostunuzla güzel bir yaşam paylaşabilirsiniz. Çin Aslanı eğitimi beraberinde, Çin Aslanı köpeğinin evde bakımıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Günümüzde şehir yaşantısı nedeniyle insanların çoğu apartman dairelerinde yaşıyorlar. Bu durumda da evcil hayvan beslerken, yaşam alanının onlar için uygunluğu, önemli konuların başında geliyor. Çin Aslanı’na evde bakmak tehlikeli mi diye düşünüyorsanız eğer, bu köpeğe uygun ortam sağlandığı takdirde evde kolayca bakılabilir olduğunu söyleyelim. Apartman dairesinde bakımı kolay mı diye düşünenler için Çin Aslanı’nın çok hareketli bir köpek olmadığını hatırlatalım. Bu durum, köpeğin evde bakımını kolaylaştıracak ve ayrıca günlük yürüyüşler de onun için yeterli olacaktır. Ancak merak edilen diğer nokta, Çin Aslanı tüy döker mi oluyor. Evet ne yazık ki Çin Aslanı, çift katmanlı tüy yapısı nedeniyle tüy döken bir cinstir.

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