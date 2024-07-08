Cilo-Sat Dağları'ndaki hayvan figürleri tez konusu oldu

Hayvanların üreme zamanlarını da göstermiştir. Tapınmak ve avdaki başarılarını göstermek için de yapılmıştır. Ama temel olarak, bir şeyleri anlatmaya çalıştığı iletişim şekillerdir. Bu bölgedeki özellikle kayaların üzerinde zürafa ve aslan resimleri de var.