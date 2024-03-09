Cillian Murphy yeni 'James Bond' olmak için aday gösterildi

"İNANILMAZ BİR İŞ ÇIKARABİLİR"

Los Angeles'ta düzenlenen 'Oscar Wilde Ödülleri'nde Pierce Brosnan, tercihinin kimden yana olduğunu şöyle açıkladı: Majestelerinin Gizli Servisi'nde James Bond olarak muhteşem bir iş çıkaracak isim benim için belli: Cillian Muphy, 'James Bond' olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir.