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        Haberler Gündem Güncel Çığ düştü Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı

        Çığ düştü Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü, ulaşım kapandı. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:42
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        Çığ düştü iki il arası ulaşım kapandı
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        Do[u Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan'da Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

        EKİPLER YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.

        Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        #Çığ
        #Ardahan
        #ARTVİN
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