Çığ düştü Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü, ulaşım kapandı. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Giriş: 22.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:42
Do[u Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan'da Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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