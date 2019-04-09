Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

Çiftlik Bank’a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 26 Mart günü tamamlandı. Aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi için 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da aralarında yer aldığı 30 şüphelinin ise 13 yıla kadar hapsi talep edildi. Mağdur sayısı ise 3 bin 762 olarak belirlendi.



İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI



Gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 48 şüpheli için 500 sayfalık iddianame hazırladı.



AYDIN’IN İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ilginç detaylar yer almıştı. Bunlardan en önemlisi ise 24 Ocak 2018 tarihinde yurt dışına firar edip bir daha geri dönmeyen Mehmet Aydın’ın 2017 ve 2018 yıllarında emniyet ile savcılıkta ifade verdiğinin ortaya çıkması olmuştu. Aydın’ın ifadesinde, “mağduriyet yaratmam” dediği belirlenmişti.



MAHKEME KARARINI VERDİ



İddianamenin kabulü yada reddi yönünde mahkemenin 15 günlük süresi bulunuyordu. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Duruşma günü verdi. 3 bin 762 mağdurun katılımıyla, 11’i tutuklu 48 sanığın yargılanacağı dava 10, 13, 14, 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görülecek. Sanıklar 6 gün boyunca hakim karşısına çıkacak.