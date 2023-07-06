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        İstanbul'da çifte vahşet! Karısını ve kayınvalidesini öldürdü

        İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı. Sarıyer'de meydana gelen olayda Erdal Şahin adlı cani, karısı ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:00
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
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        Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle kendi hayatına son verdi.

        KAYINPEDERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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        Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

        Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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