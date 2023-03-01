Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da bir çiftçi tarlasında tabancayla vurularak öldürüldü - Güncel haberler

Manisa'da çiftçi, tarlasında tabancayla vurularak öldürüldü

Manisa'da, tarlasını sürmeye giden çiftçi Mehmet Karakaya, eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları tarafından tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeninde 3 mermi izi tespit edildi

Giriş: 01.03.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da bir çiftçi tarlasında tabancayla vurularak öldürüldü - Güncel haberler
İHA

Manisa'da bir çiftçi, tarlasında tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya (42), kendisine ait traktörüyle Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmeye gitti.

Karakaya’nın evine geri dönmemesi üzerine endişe eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları, traktörü park halinde, Karakaya'yı ise traktörden 100 metre ileride sırt üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine jandarma ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın yapılan incelemesinde vücudunda 3 adet tabanca mermisi tespit edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit ve yakalaması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor
Bakan Bilgin'den EYT'lilere
Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı
Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.