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        Haberler Kısayol Çiftçi kredi desteği ne kadar, kaç TL arttı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

        Çiftçi kredi desteği ne kadar, kaç TL arttı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi kredi desteği limitinin yükseldiğini duyurdu. Tarımsal üretim ve tarımsal üretim dışındaki kısa, orta ve uzun vade gerektiren ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilere sunulan kredi imkanı belli oldu. Peki Çiftçi kredi desteği ne kadar, kaç TL arttı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:34
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          Tarım sektörünün desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için sunulan çiftçiye kredi desteği sağlanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi kredisinde üst limitlerin artırıldığını duyurdu. Peki Çiftçi kredi desteği ne kadar oldu?

        • 2

          ÇİFTÇİ KREDİSİ NE KADAR OLDU?

          Çifçi kredisinde üst limitler artırıldığını belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

          "Küçük ekipman kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri amacıyla verilen kredinin limitini 400 bin TL'den 600 bin TL'ye getiriyoruz. Büyükbaş için 1,5 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5'ten 2,5 milyon TL'ye artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisinin de aynı şekilde 2,5 milyon TL'ye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

          Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır.

          Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

          Tarım kredilerinin toplamı 480 milyar TL’yi aştı Bu kredi miktarı ile Ziraat Bankası sektörün kredi ihtiyacının yüzde 75’ini tek başına sırtladı. %91’i faiz desteği verilen kredilerden oluşuyor.

          Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır.

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